Lorella Cuccarini, parole che nessuno si aspettava su su Giulia Stabile “E’ una …” (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono trascorse diverse settimane da quando su Canale 5 è stata trasmessa l’ultima puntata del noto talent show Amici di Maria De Filippi. Nonostante ciò la giovane vincitrice Giulia Stabile continua a far parlare di se. La ballerina ha colpito tutti per il suo talento ma anche per la sua dolcezza e simpatia. In molti hanno speso delle belle parole nei suoi confronti e nelle ultime ore a farlo è stata proprio una delle insegnanti della scuola ovvero Lorella Cuccarini. Ma esattamente quali sono state le sue parole? Il pensiero di Lorella Cuccarini su ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono trascorse diverse settimane da quando su Canale 5 è stata trasmessa l’ultima puntata del noto talent show Amici di Maria De Filippi. Nonostante ciò la giovane vincitricecontinua a far parlare di se. La ballerina ha colpito tutti per il suo talento ma anche per la sua dolcezza e simpatia. In molti hanno speso delle bellenei suoi confronti e nelle ultime ore a farlo è stata proprio una delle insegnanti della scuola ovvero. Ma esattamente quali sono state le sue? Il pensiero disu ...

Advertising

gayit : Lorella Cuccarini replica alle polemiche per il ricordo di Raffaella Carrà: 'Chi ha preferito criticare dimostra po… - pensieronews : Lorella Cuccarini: Giulia Stabile per me è… - twittantoridi : RT @bubinoblog: LORELLA CUCCARINI: LE CRITICHE AL MIO CORDOGLIO PER RAFFAELLA? POCHEZZA E MANCANZA DI RISPETTO - twittantoridi : RT @fabiofabbretti: Lorella Cuccarini tuona: «Il messaggio a Raffaella era sacrosanto· Chi ha criticato ha dimostrato pochezza e mancanza d… - fanpage : Lorella Cuccarini spiega il suo ultimo messaggio a #RaffaellaCarra -