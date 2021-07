“Les Olympiades” e “Red Rocket” | belli e matti

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 luglio 2021) Si spengono le luci, dopo una mezzoretta trascorsa a temperatura da ghiacciaia (per via delle mascherine, e del riciclo d’aria: vaccinati e tamponati rischiamo il caro vecchio raffreddore). Si spengono le luci, la temperatura resta gelida, e cominciano certi film che potrebbero essere girati in chissà quale epoca remota. Colletti rigidi, pizzetto, scarpine con laccetti. Sigarette, soprattutto sigarette. Non abbiamo mai visto fumare tanto come a Cannes 2021 (in “The French Dispatch” di Wes Anderson i giornalisti ci danno dentro con le Gitanes in pacchetto rosso – il blu non s’intonava alla scena). Film come “La storia di mia moglie”, che la celebrata (ma per noi intollerabile) regista ...