L'annuncio di ADL: spunta la data per le nuove divise e il materiale tecnico (Di venerdì 16 luglio 2021) Ha fatto scalpore il ritardo - già annunciato da De Laurentiis in conferenza stampa - del materiale tecnico per allenamenti e partite. Il Napoli è arrivato a Dimaro con le divise di rappresentanza della passata stagione, con lo sponsor Kimbo - con cui la partnership si è conclusa - oscurato da una patch. I motivi del ritardo nell'autoproduzione sono dovuti al Covid, che ha limitato la produzione e la distribuzione del materiale. Casacche da allenamento, da gioco, maglie, polo e tute di rappresentanza hanno però una data di arrivo: il 20 agosto, a pochi giorni dall'inizio del campionato. Niente da ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 luglio 2021) Ha fatto scalpore il ritardo - già annunciato da De Laurentiis in conferenza stampa - delper allenamenti e partite. Il Napoli è arrivato a Dimaro con ledi rappresentanza della passata stagione, con lo sponsor Kimbo - con cui la partnership si è conclusa - oscurato da una patch. I motivi del ritardo nell'autoproduzione sono dovuti al Covid, che ha limitato la produzione e la distribuzione del. Casacche da allenamento, da gioco, maglie, polo e tute di rappresentanza hanno però unadi arrivo: il 20 agosto, a pochi giorni dall'inizio del campionato. Niente da ...

