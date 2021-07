In paese Calabria green pass obbligatorio per iniziative (Di venerdì 16 luglio 2021) Per assistere alle manifestazioni di intrattenimento, culturali e sportive in programma durante l'estate ad Aprigliano, comune di 2.700 abitanti in provincia di Cosenza, sarà obbligatoria l'esibizione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Per assistere alle manifestazioni di intrattenimento, culturali e sportive in programma durante l'estate ad Aprigliano, comune di 2.700 abitanti in provincia di Cosenza, sarà obbligatoria l'esibizione ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Maurizio_Lupi: Sulle infrastrutture basta ideologie. L’#AltaVelocità vuol rilancio del Paese. Farla arrivare a Reggio Calabria ed esclu… - Vito_ElPaso : È deliziosamente delirante. E mi ha ricordato di quando vidi la prima volta Midsommar e subito pensai se lo avesse… - MErsettis : RT @_BadZebra_: @Baldo14603459 Anni 40. Lo zio d’america torna nel suo paese in Calabria. Tutti ad accoglierlo nella piazza per sentire il… - Baldo14603459 : RT @_BadZebra_: @Baldo14603459 Anni 40. Lo zio d’america torna nel suo paese in Calabria. Tutti ad accoglierlo nella piazza per sentire il… - _BadZebra_ : @Baldo14603459 Anni 40. Lo zio d’america torna nel suo paese in Calabria. Tutti ad accoglierlo nella piazza per sen… -