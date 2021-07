Il Paradiso delle Signore, la sesta stagione inizia a settembre: 'parola di Umberto Guarnieri' (Di venerdì 16 luglio 2021) Nonostante siamo in piena estate, l'interesse verso Il Paradiso delle Signore non è andato scemando. A mantenere alta l'attenzione dei fan, attualmente sono le repliche della celebre daily soap, che ormai sta macinando successi anche all'estero. Basti pensare che in Spagna è appena arrivata la terza stagione, quella in versione soap opera! Sulla scia di questo successo, il cast è impegnato sul set per registrare le inedite puntate della sesta stagione che verranno trasmesse a settembre. Intanto Roberto Farnesi ha dato una lieta notizia! Parla l'interprete di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 16 luglio 2021) Nonostante siamo in piena estate, l'interesse verso Ilnon è andato scemando. A mantenere alta l'attenzione dei fan, attualmente sono le repliche della celebre daily soap, che ormai sta macinando successi anche all'estero. Basti pensare che in Spagna è appena arrivata la terza, quella in versione soap opera! Sulla scia di questo successo, il cast è impegnato sul set per registrare le inedite puntate dellache verranno trasmesse a. Intanto Roberto Farnesi ha dato una lieta notizia! Parla l'interprete di ...

