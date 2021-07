Dall’Inghilterra: “Il Tottenham piomba su Pellegrini” (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal The Atletic, il Tottenham sarebbe in procinto di sferrare un’offensiva per Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma classe 1996. I colleghi inglesi riferiscono che il club londinese starebbe pensando di formulare una prima offerta ai giallorossi. Ma affermano anche che, in caso di risposta negativa, gli Spurs potrebbero decidere di pagare la clausola da 30 milioni di euro presente nel contratto del numero 7 giallorosso. Foto: Twitter Pellegrini L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal The Atletic, ilsarebbe in procinto di sferrare un’offensiva per Lorenzo, centrocampista della Roma classe 1996. I colleghi inglesi riferiscono che il club londinese starebbe pensando di formulare una prima offerta ai giallorossi. Ma affermano anche che, in caso di risposta negativa, gli Spurs potrebbero decidere di pagare la clausola da 30 milioni di euro presente nel contratto del numero 7 giallorosso. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

