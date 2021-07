Covid, salgono ancora Rt e incidenza. Ma calano i ricoveri (Di venerdì 16 luglio 2021) La curva epidemica riprende a salire e per la seconda settimana consecutiva l'indice di trasmissibilità del virus, l'Rt calcolato sui casi sintomatici, è in crescita, passando dallo 0,66 di venerdì scorso allo 0,91 di oggi, e avvicinandosi al valore 1, considerata la soglia d'allerta (per ogni positivo, si registra un nuovo contagio). Una stima che tuttavia fa riferimento al periodo compreso tra il 23 giugno e il 6 luglio, quando la presenza della variante Delta era più contenuta. Allo stesso modo, risale anche l'incidenza, pari a 19 casi ogni 100 mila abitanti, in aumento rispetto all'analisi di sette giorni (11 su 100 mila) e di quella precedente (9). È quanto ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 luglio 2021) La curva epidemica riprende a salire e per la seconda settimana consecutiva l'indice di trasmissibilità del virus, l'Rt calcolato sui casi sintomatici, è in crescita, passando dallo 0,66 di venerdì scorso allo 0,91 di oggi, e avvicinandosi al valore 1, considerata la soglia d'allerta (per ogni positivo, si registra un nuovo contagio). Una stima che tuttavia fa riferimento al periodo compreso tra il 23 giugno e il 6 luglio, quando la presenza della variante Delta era più contenuta. Allo stesso modo, risale anche l', pari a 19 casi ogni 100 mila abitanti, in aumento rispetto all'analisi di sette giorni (11 su 100 mila) e di quella precedente (9). È quanto ...

