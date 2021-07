Arthur, intervento alla gamba riuscito. Ecco i tempi di recupero (Di venerdì 16 luglio 2021) La Juventus tramite il proprio sito ufficiale, ha emanato l’esito dell’intervento alla gamba destra sostenuto dal centrocampista brasiliano, Arthur. Questo il comunicato: “Questo pomeriggio Arthur è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra. L’intervento, eseguito dal dott. Piana e dal dott. Battiston, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini presso la clinica Fornaca di Torino, è perfettamente riuscito. I ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 luglio 2021) La Juventus tramite il proprio sito ufficiale, ha emanato l’esito dell’destra sostenuto dal centrocampista brasiliano,. Questo il comunicato: “Questo pomeriggioè stato sottoposto adchirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea delladestra. L’, eseguito dal dott. Piana e dal dott. Battiston,presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini presso la clinica Fornaca di Torino, è perfettamente. I ...

Advertising

juventusfc : Aggiornamento sulle condizioni di @arthurhromelo: intervento chirurgico perfettamente riuscito. Dettagli e tempi d… - romeoagresti : #Arthur è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea d… - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS ARTHUR SI OPERA PER PROBLEMA ALLA CARTILAGINE TRA TIBIA E PERONE. INTERVENTO NELLE PROSSIME ORE.… - Marco562017 : RT @romeoagresti: #Arthur è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della g… - radiobianconera : ?? ?? “Questo pomeriggio Arthur è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione de… -