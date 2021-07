"Senza precedenti, qualcuno ci teme". FdI esclusa dal Cda della Rai, Meloni furiosa chiama in causa Mattarella (Di giovedì 15 luglio 2021) Giorgia Meloni è sul piede di guerra: Fratelli d'Italia è stata esclusa dal Cda della Rai. "I partiti hanno deciso una cosa Senza precedenti, che l'unica opposizione che il principale partito italiano, secondo le stime, venga escluso dal servizio pubblico, è una cosa scandalosa". Queste le parole della leader di FdI in occasione di un evento a Pescara per presentare il suo libro e all'indomani del voto in Parlamento. Per la Meloni "la crescita di Fratelli d'Italia è molto temuta da qualcuno". La leader di FdI ha tirato in ballo anche Sergio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Giorgiaè sul piede di guerra: Fratelli d'Italia è statadal CdaRai. "I partiti hanno deciso una cosa, che l'unica opposizione che il principale partito italiano, secondo le stime, venga escluso dal servizio pubblico, è una cosa scandalosa". Queste le paroleleader di FdI in occasione di un evento a Pescara per presentare il suo libro e all'indomani del voto in Parlamento. Per la"la crescita di Fratelli d'Italia è molto temuta da". La leader di FdI ha tirato in ballo anche Sergio ...

