Legambiente: Il mare gratis? In Campania è un miraggio. Due spiagge su tre sono in concessione ai privati (Di giovedì 15 luglio 2021) In Campania complessivamente si può stimare che con le sole concessioni relative agli stabilimenti balneari, campeggi e complessi turistici, oltre il 68% delle aree costiere sabbiose è sottratto alla libera e gratuita fruizione. Ciò significa che solo il 32% del litorale della nostra regione è free, quasi una su tre. Lo si legge nel Rapporto spiagge 2021 di Legambiente. A pesare su ciò, in prima battuta, è l’aumento esponenziale in Campania delle concessioni balneari che nel 2021 arrivano a quota 1.125 registrando un incremento del 22,8%. Ma a pesare sulle poche spiagge campane è anche il ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 luglio 2021) Incomplessivamente si può stiche con le sole concessioni relative agli stabilimenti balneari, campeggi e complessi turistici, oltre il 68% delle aree costiere sabbiose è sottratto alla libera e gratuita fruizione. Ciò significa che solo il 32% del litorale della nostra regione è free, quasi una su tre. Lo si legge nel Rapporto2021 di. A pesare su ciò, in prima battuta, è l’aumento esponenziale indelle concessioni balneari che nel 2021 arrivano a quota 1.125 registrando un incremento del 22,8%. Ma a pesare sulle pochecampane è anche il ...

