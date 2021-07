Green pass: quando sarà obbligatorio? (Di giovedì 15 luglio 2021) quando e in quali casi avremo il Green pass obbligatorio in Italia? Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha sottolineato che “il Green pass è uno strumento importante. E mi fa piacere condividere con l’Aula che, a questa mattina alle 7, ben 28 milioni e 400mila Green card sono state scaricate dai nostri portali informatici. È un numero molto, molto significativo”. Una cifra probabilmente destinata ad aumentare se il governo deciderà di seguire il modello francese, che lo ha reso obbligatorio per accedere ai locali pubblici. Cosa può succedere nel ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021)e in quali casi avremo ilin Italia? Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha sottolineato che “ilè uno strumento importante. E mi fa piacere condividere con l’Aula che, a questa mattina alle 7, ben 28 milioni e 400milacard sono state scaricate dai nostri portali informatici. È un numero molto, molto significativo”. Una cifra probabilmente destinata ad aumentare se il governo deciderà di seguire il modello francese, che lo ha resoper accedere ai locali pubblici. Cosa può succedere nel ...

Advertising

RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - xfolkloreswiftx : RT @Agostino35: Considerando che noi vaccinati moriremo tutti uccisi dal vaccino, ai contrari al green pass chiedo sommessamente di lasciar… - MarcoPic12 : RT @Lorenzo62752880: Perchè non si parla di 'modello' Texas e Florida? Tutto aperto, 0 restrizioni, vaccino facoltatico e green pass vieta… -