Covid-19, l’Oms avverte: “C’è il rischio di altre varianti più temibili” (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) mette in guardia e avverte che la pandemia da Covid-19 non è assolutamente alle spalle: c’è infatti il rischio che si presentino nuove varianti ancora più pericolose. Un’allerta che accresce le preoccupazioni, mentre risalgono i contagi in tutta Europa ed in Italia la Fondazione Gimbe evidenzia come ancora oltre 2 milioni di over-60 non siano vaccinati e dunque risultino a rischio. Al contempo, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) conferma l’efficacia dei vaccini disponibili anche contro le varianti e presto un ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiL’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) mette in guardia eche la pandemia da-19 non è assolutamente alle spalle: c’è infatti ilche si presentino nuoveancora più pericolose. Un’allerta che accresce le preoccupazioni, mentre risalgono i contagi in tutta Europa ed in Italia la Fondazione Gimbe evidenzia come ancora oltre 2 milioni di over-60 non siano vaccinati e dunque risultino a. Al contempo, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) conferma l’efficacia dei vaccini disponibili anche contro lee presto un ...

Advertising

Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - Corriere : L’Oms sulla finale di Wembley: devastante contagio in diretta tv - anteprima24 : ** Covid-19, l'Oms avverte: 'C'è il rischio di altre varianti più temibili' ** - infoitsalute : Per l’Oms è fortemente probabile che si svilupperanno nuove varianti Covid più pericolose - infoitsalute : Covid. L'Oms durissima: “Pandemia ancora in atto, decisioni divergenti dei Governi sotto la pressione degli interes… -