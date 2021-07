Whirlpool | scatta la procedura di licenziamento collettivo | ' Rifiutata la cassa integrazione'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) 322 lavoratori starebbero per perdere il posto. Lo ha comunicato l'azienda al tavolo al Mise convocato dal viceministro, Alessandra Todde. L'azienda avrebbe dunque deciso di non utilizzare le 13 ...

322 lavoratori starebbero per perdere il posto. Lo ha comunicato l'azienda al tavolo al Mise convocato dal viceministro, Alessandra Todde. L'azienda avrebbe dunque deciso di non utilizzare le 13 ...La procedura interesserà 322 dipendenti dello stabilimento di Napoli. Luigi La Morgia, amministratore delegato di Whirlpool per l’Italia: disponibili a un pacchetto di incentivi oppure di trasferiment ...Whirlpool, doccia fredda all’incontro convocato al ministero. La multinazionale annuncia che procederanno con i licenziamenti per i 340 operai di via Argine. “Dopo lunga riflessione - annuncia Luigi L ...