Toyota Yaris Cross Hybrid - La gamma si completa con gli allestimenti Active e Trend (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Toyota completa il lancio della Yaris Cross introducendo altri allestimenti a listino. Dopo aver raccolto 2.500 prenotazioni online per le versioni Lounge, Adventure e Premiere, ossia le più accessoriate, la Casa giapponese ha aggiunto anche le varianti Active e Trend, fissando il prezzo d'ingresso alla gamma a quota 25.400 euro. Tale cifra, poi, può scendere fino a 22.650 euro grazie al WeHybrid Bonus, uno sconto della Casa vincolato a permuta o rottamazione. La Suv è disponibile è per il momento solamente con motorizzazione full ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lail lancio dellaintroducendo altria listino. Dopo aver raccolto 2.500 prenotazioni online per le versioni Lounge, Adventure e Premiere, ossia le più accessoriate, la Casa giapponese ha aggiunto anche le varianti, fissando il prezzo d'ingresso allaa quota 25.400 euro. Tale cifra, poi, può scendere fino a 22.650 euro grazie al WeBonus, uno sconto della Casa vincolato a permuta o rottamazione. La Suv è disponibile è per il momento solamente con motorizzazione full ...

