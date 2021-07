Tour de France 2021 | Mattia Cattaneo alza bandiera bianca per la top10 Ma resta una Grande Boucle onorevole

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Diciassettesimo a 4’46”. Un risultato assolutamente non da sottovalutare visto che oggi si disputava il tappone pirenaico delde, la Muret-Saint-Lary-Soulan (Col du Portet), ma con una pzione del genere purtroppo le chance di poter continuare a cullare qualche sogno di top-10 sembrano ormai quasi svanire per. Il capitano della Deceuninck Quick-Step ha disputato fino ad ora una meravigliosa, ma sono mancati i picchi di forma nelle grandi salite, lui che ovviamente non è un vero e proprio scalatore puro. ...

Advertising

RaiSport : Tadej #Pogacar padrone assoluto di questo #TDF2021 A lui la tappa numero 17. Secondo #Vingegaard, terza posizione… - ninda1952 : RT @RaiNews: Lo sloveno domina nella salita più dura ed è sempre più leader #TourdeFrance - RaiSport : Tour de France 2021 ????? I migliori scatti della 17ª tappa #TDF2021 #TourDeFrance #RaiTour #ciclismo #cycling - wasabi1803 : RT @NoMaSport1: Oggi, 14 luglio 1965, Felice Gimondi vinceva il Tour de France ed entrava nella storia del ciclismo | Sempione News https:/… - stefanociola4 : RT @Gazzetta_it: Pogacar, la prima in maglia gialla per un’altra pagina di storia del #Tour -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Tadej Pogacar, dato già per vincitore dagli stessi colleghi di questode("se rimane in sella fino alla fine ha vinto" le parole di Chris Froome), vince anche la diciassettesima tappa con l'arrivo nei Pirenei, quella da Muret a Saint Lary Soulan/Col du ...Richard Carapaz, voto 7,5: sembra in sofferenza ad inizio salita, chiede il supporto di Castroviejo per tenere il passo dei rivali, poi però a mano a mano trova il ritmo giusto e riesce a seguire la ...Diciassettesimo a 4'46''. Un risultato assolutamente non da sottovalutare visto che oggi si disputava il tappone pirenaico del Tour de France 2021, la Muret-Saint-Lary-Soulan (Col du Portet), ma con u ...Una caduta forse banale e assolutamente da evitare a pochi chilometri dal momento decisivo del tappone pirenaico al Tour de France 2021. Wilco Kelderman è stato costretto ad inseguire ed è riuscito a ...