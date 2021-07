Roberto Alajmo a ' Un mare di libri' di Terrasini

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Palermo, 14 lug. (Adnkronos) - Terzo appuntamento con la sesta edizione di "Undi", la rassegna letteraria organizzata dal Comune di(Palermo), con la collaborazione della Biblioteca Comunale "Claudio Catalfio" e il coordinamento editoriale del Mondadori Point via Stabile 233 Palermo. A partire dalle 19, nella suggestiva cornice di palazzo d'Aumale, il giornalista e scrittorepresenta il suo ultimo libro "Io non ci volevo venire" (Sellerio editore Palermo). Un romanzo originale di grande forza, un racconto ad alta tensione, la storia di una ragazza scomparsa, un ...

Adnkronos

Tra gli altri ospiti del festival Irene Chias, Helena Janeczek, Evelina Santangelo, Giosuè Calaciura,e Ninni Ravazza. Previsti anche incontri sul cinema con Antonio Monda e Ivan ...Domenica 25 "Io non ci volevo venire" (Sellerio) di. Un romanzo - giallo che ha come protagonista una guardia giurata molto particolare, sicuramente lontano dai commissari e gli ...A partire dalle 19, nella suggestiva cornice di palazzo d'Aumale, il giornalista e scrittore Roberto Alajmo presenta il suo ultimo libro "Io non ci volevo venire" (Sellerio editore Palermo). Un ...Il festival, per il terzo anno guidato dalla giornalista e storica esperta di Medio Oriente, prende il via il 15 luglio con una "madrina" d'eccezione: l'autrice del bestseller "I leoni di Sicilia" Ste ...