Omofobia | Faraone | ' stop muro contro muro'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Sono stato facile profeta: questo paese ha bisogno di una legge per il contrasto all'. La volontà didel Pd e dei 5s è incomprensibile. C'è solo voglia di trasformare una battaglia legittima in pura ideologia”, così il presidente dei senatori di Italia Viva Davideal Tg4.

E il capogruppo renziano Davideesorta gli ex colleghi di partito ad abbandonare l'Aventino e accettare la mediazione, perche' il voto di oggi 'dimostra chiaramente che o si cambia rotta o il ...Ironie, attacchi (sessisti), lazzi fra senatori. Oggi nuovo match sulla legge contro l'. La sospensiva chiesta da Lega e Fi passa per un solo voto di differenza. Davide(Italia viva) chiede alla presidente Casellati una sanzione contro Monica Cirinnà (Pd) perché ha ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Sono stato facile profeta: questo paese ha bisogno di una legge per il contrasto all’omofobia . La volontà di muro contro muro del Pd e dei 5s è incomprensibile. C’è solo ...AGI - Il ddl Zan è salvo (per ora) per un solo voto di scarto. L'Aula del Senato ha infatti respinto la richiesta di Forza Italia e Lega di sospenderne l'esame con 136 voti contrari a fronte di 135 fa ...