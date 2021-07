Napoli, il rinnovo di Insigne è a forte rischio: nessun dialogo con De Laurentiis (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli è fortemente a rischio: il capitano azzurro, grande protagonista dell’Europeo e in scadenza nel 2022, attualmente è in vacanza ad Ibiza in attesa di conoscere il suo futuro. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com la situazione tra il dieci e Aurelio De Laurentiis è più delicata del previsto, non solo per le richieste economiche ma anche per il silenzio che è calato tra i due post partita contro il Verona, che è costato agli azzurri il mancato accesso alla Champions League. Napoli Insigne, ADDIO IN ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ildi Lorenzocon ilmente a: il capitano azzurro, grande protagonista dell’Europeo e in scadenza nel 2022, attualmente è in vacanza ad Ibiza in attesa di conoscere il suo futuro. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com la situazione tra il dieci e Aurelio Deè più delicata del previsto, non solo per le richieste economiche ma anche per il silenzio che è calato tra i due post partita contro il Verona, che è costato agli azzurri il mancato accesso alla Champions League., ADDIO IN ...

