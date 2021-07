Messi al Barcellona | quinquennale a stipendio dimezzato

(Di giovedì 15 luglio 2021) Leoè vicino a firmare uncon il. Dopo la vittoria in Coppa America la Pulce avrebbe accettato di guadagnare la metà di quanto previsto nel vecchio contratto, siglato nel 2017 e scaduto il 30 giugno scorso.dovrebbe firmare un(quindi fino al 2026, quando avrà quasi 39 anni) con una clausola rescissoria da 350 milioni. Leo, che ne ha già vinti sei tra il 2009 e il 2019, con il trionfo in Coppa america è il grande favorito per vincere il prossimo Pallone d'oro.

Secondo le ultime anticipazionisarà ancora un giocatore del; sembra sia stato trovato l' accordo per il rinnovo di contratto ma, a dispetto di quanto credevano in molti, non ci ...All'estero domina su tutto il nuovo, probabilissimo, accordo dicon il. La Pulce avrebbe deciso di dimezzarsi l'ingaggio, che ora sarebbe di una ventina di milioni all'anno più ...BARCELLONA - La storia d'amore fra Lionel Messi e il Barcellona è destinata a continuare. Dopo la frattura della scorsa estate con la vecchia dirigenza, al punto da chiedere la cessione, e la scadenza ...Il Barcellona e Leo Messi hanno raggiunto un principio di accordo per il rinnovo dell'argentino. Secondo i media spagnoli il nuovo contratto prevede una durata di cinque anni. Nonostante si parlasse ...