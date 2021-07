Masciangelo-Benevento, affare in dirittura d’arrivo: cambia la formula (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento sta per piazzare un altro colpo. Dopo l’ingaggio del regista Giacomo Calò i giallorossi sono pronti ad accogliere il terzino sinistro Edoardo Masciangelo, in partenza dal Pescara. La pista che sembrava essersi raffreddata improvvisamente nelle ultime ore, è tornata rovente al punto da proiettare l’affare in dirittura d’arrivo. La formula – a differenza di quanto ipotizzato inizialmente – dovrebbe essere quella di un trasferimento a titolo definitivo con contratto triennale per il classe ’96 scuola Juventus. Mancino naturale, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlsta per piazzare un altro colpo. Dopo l’ingaggio del regista Giacomo Calò i giallorossi sono pronti ad accogliere il terzino sinistro Edoardo, in partenza dal Pescara. La pista che sembrava essersi raffreddata improvvisamente nelle ultime ore, è tornata rovente al punto da proiettare l’in. La– a differenza di quanto ipotizzato inizialmente – dovrebbe essere quella di un trasferimento a titolo definitivo con contratto triennale per il classe ’96 scuola Juventus. Mancino naturale, ...

