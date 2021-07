Madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli, assolta al processo per concorso in bancarotta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Viene assolta dal tribunale di Cuneo Laura Bovoli, Madre di Renzi, imputata di aver aiutato la società gestita da Mirko Provenzano a ritardare il fallimento. La Madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli, è stata assolta oggi, mercoledì 14 luglio, dal tribunale di Cuneo per l’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta documentale. L’indagine inizia quando l’impresa cuneese “Direkta srl“, amministrata da Mirko Provenzano, che forniva il servizio di diffusione ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Vienedal tribunale di Cuneodi, imputata di aver aiutato la società gestita da Mirko Provenzano a ritardare il fallimento. Ladi, è stataoggi, mercoledì 14 luglio, dal tribunale di Cuneo per l’accusa diinfraudolenta documentale. L’indagine inizia quando l’impresa cuneese “Direkta srl“, amministrata da Mirko Provenzano, che forniva il servizio di diffusione ...

Advertising

TeresaBellanova : Leggo dell'assoluzione della madre di @matteorenzi dall'accusa di bancarotta perché il fatto non sussiste. Ne sono… - SkyTG24 : Cuneo, bancarotta fraudolenta documentale: assolta la madre di Matteo Renzi - Corriere : Assolta la madre di Matteo Renzi: era accusata di bancarotta - Plinuz : RT @jacopo_iacoboni: Laura Bovoli, la madre di Matteo Renzi, è stata assolta oggi a Cuneo dall'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta… - mariamarilucen : RT @jacopo_iacoboni: Laura Bovoli, la madre di Matteo Renzi, è stata assolta oggi a Cuneo dall'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta… -