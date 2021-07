Figc | la scelta finale del bus condivisa dalle istituzioni

(Di mercoledì 14 luglio 2021) "Non è nostra intenzione alimentare ulteriori polemiche, perché non vogliamo trasformare un momento di gioia nazionale in un argomento di divisione". Lo afferma il presidente della, Gabriele ...

Ultime Notizie dalla rete : Figc scelta

La replica della- 'Non è nostra intenzione alimentare ulteriori polemiche, perché non vogliamo trasformare un momento di gioia nazionale in un argomento di divisione'. Lo afferma il presidente ...Nella nota laricostruisce le vicende legate ai festeggiamenti, concludendo che lafinale di tornare in hotel a bordo di un pullman scoperto era "condivisa dalle istituzioni". La...ROMA, 14 LUG - "Non è nostra intenzione alimentare ulteriori polemiche, perché non vogliamo trasformare un momento di gioia nazionale in un argomento di divisione". Lo afferma il presidente della Figc ...La sfilata della Nazionale sul pullman scoperto nel centro di Roma, dopo il trionfo a Euro 2020, è stata una scelta “condivisa dalle istituzioni”. Lo afferma la Figc in una lunga nota in cui il presid ...