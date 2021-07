Euro 2020 e Delta, Bassetti: “Basta con le polemiche sui festeggiamenti, non ci sarà un picco dei casi” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Se anche ci sarà un aumento dei casi legato ai caroselli post finale della Nazionale, non deve preoccuparci. E poi finiamola di dare addosso agli italiani perché hanno festeggiato. Secondo me farlo a Roma è stato un bel segnale di ritorno alla normalità”. Fortuna che, all’insorgere di ogni allarme o polemica legata al Covid, a ‘rasserenare’ gli animi, puntualmente, interviene il direttore della Clinica Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Bassetti: “Basta con le polemiche sui festeggiamenti, non credo che ci ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Se anche ciun aumento deilegato ai caroselli post finale della Nazionale, non deve preoccuparci. E poi finiamola di dare addosso agli italiani perché hanno festeggiato. Secondo me farlo a Roma è stato un bel segnale di ritorno alla normalità”. Fortuna che, all’insorgere di ogni allarme o polemica legata al Covid, a ‘rasserenare’ gli animi, puntualmente, interviene il direttore della Clinica Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, Matteo: “con lesui, non credo che ci ...

