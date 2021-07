Donnarumma al Psg, ora è ufficiale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gigio Donnarumma è un giocatore del Paris Saint-Germain, che ha ufficializzato l’ingaggio del 22enne portiere della Nazionale italiana campione d’Europa. Donnarumma, libero a parametro zero dopo la scadenza del contratto col Milan, ha firmato un quinquennale con il Psg.”Sono felice di far parte di questo grande club. Mi sento pronto per affrontare questa nuova sfida e continuare a crescere qui. Con il Paris voglio vincere il più possibile e portare gioia ai tifosi”, ha detto Donnarumma. Il presidente e amministratore delegato del Psg Nasser Al-Khelaifi ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Gianluigi ... Leggi su funweek (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gigioè un giocatore del Paris Saint-Germain, che ha ufficializzato l’ingaggio del 22enne portiere della Nazionale italiana campione d’Europa., libero a parametro zero dopo la scadenza del contratto col Milan, ha firmato un quinquennale con il Psg.”Sono felice di far parte di questo grande club. Mi sento pronto per affrontare questa nuova sfida e continuare a crescere qui. Con il Paris voglio vincere il più possibile e portare gioia ai tifosi”, ha detto. Il presidente e amministratore delegato del Psg Nasser Al-Khelaifi ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Gianluigi ...

