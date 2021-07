Calaiò: “Il Napoli dovrebbe tenere Tutino” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Calaiò: “Il Napoli dovrebbe tenere Tutino, farlo crescere e poi puntare su di lui. Merita una chance in Serie A” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Emanuele Calaiò, dirigente, per paralre deelal Salernitana, del Napoli, di Tutino e di altro. Queste le sue parole: SULLA SALERNITANA IN SERIE A “Salernitana in Serie A? La cosa si è conclusa bene, i tifosi dopo anni difficili sono tornati ad assaporare la massima serie. Con il ritorno allo stadio poi non vedevano l’ora, sarebbe stata una beffa. La piazza merita la ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 14 luglio 2021): “Il, farlo crescere e poi puntare su di lui. Merita una chance in Serie A” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Emanuele, dirigente, per paralre deelal Salernitana, del, die di altro. Queste le sue parole: SULLA SALERNITANA IN SERIE A “Salernitana in Serie A? La cosa si è conclusa bene, i tifosi dopo anni difficili sono tornati ad assaporare la massima serie. Con il ritorno allo stadio poi non vedevano l’ora, sarebbe stata una beffa. La piazza merita la ...

