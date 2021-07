Trovate madre e figlie morte a 24 ore di distanza (Di martedì 13 luglio 2021) Lentini: madre e figlia Trovate morte a 24 ore di distanza. L’anziana era dentro una bara Mistero sul caso delle due donne rinvenute madre e figlie morte nel Siracusano. L’anziana si trovava all’interno di una bara, o meglio della parte interna in zinco di una bara, in stato di decomposizione nel garage di via Murganzio, Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021) Lentini:e figliaa 24 ore di. L’anziana era dentro una bara Mistero sul caso delle due donne rinvenutenel Siracusano. L’anziana si trovava all’interno di una bara, o meglio della parte interna in zinco di una bara, in stato di decomposizione nel garage di via Murganzio,

