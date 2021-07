Sileri | Cambiare i parametri guardando ai ricoveri

(Di martedì 13 luglio 2021) AGI - "Cambierei ie darei un peso maggiore alle ospedalizzazioni e alle vaccinazioni". È la proposta del sottosegretario alla Salute, Pier Paolo, partecipando all'evento di presentazione del libro "Ci abbiamo messo la faccia" di Giovanni Lamberti, facendo riferimento ai possibili nuovi requisiti per definire i colori delle regioni in base all'evoluzione della curva epidemica. "Non abbiamo ancora - ha aggiunto - un numero di persone vaccinate tali da dire che non aumenteranno i. Aumenteranno sicuramente". Per, inoltre, "devono essere riaperte le discoteche con l'obbligo del tampone ...

"I parametri per le Regioni devono. Ma se non cambieranno, un modo per evitare chiusure - ... ha detto in serata il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, alla presentazione a Roma del ...... di tornare in zona gialla gran parte degli scienziati esclude la possibilità dile ... All'interno del ministero anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolospinge da tempo per un ..."Darei un peso maggiore alle ospedalizzazioni e alle vaccinazioni", ha specificato il sottosegretario alla Salute. E sulle discoteche: "Devono essere riaperte le discoteche con l'obbligo del tampone" ...