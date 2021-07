Se Letta corre a Siena | Conte che fa? La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di martedì 13 luglio 2021) Fra i tanti paradossi della situazione politica italiana c’è quello che vede il partito di maggioranza relativa tanto più minaccioso per le sorti del governo Draghi quanto più riesce a trovare un simulacro di unità interna attorno alla figura dei due diarchi. Non c’è dubbio che la mina vagante sia, in questo senso, Giuseppe, che, vistosi smantellare con il governo da lui presieduto anche il sistema di potere che aveva creato attorno a sé, e che coinvolgeva oltre all’ala giustizialista della politica italiana (e al suo giornale) anche una parte non irrilevante del Pd, non potrà che tentare la carta di accreditarsi come l’anti Draghi. Farlo non gli sarà difficile: ...