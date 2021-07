Schianto in tangenziale | violento tamponamento tra due auto tra Usmate e Carnate

(Di martedì 13 luglio 2021) Undistrutte e due uomini in ospedale. E' il bilancio dell'incidente avvenuto nella serata di lunedì 12 luglio lungo laEst traVelate che per ...

Advertising

lavocediasti : Schianto nella notte a Nizza Monferrato sulla tangenziale. I conducenti positivi all'alcol test -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto tangenziale

Telefriuli

Incidente ina Usmate L'incidente inI mezzi di soccorso sono intervenuti intorno alle 22.30 lungo le corsie in direzione Lecco all'altezza dell'immissione sulla proviciale. ...UDINE - Violento incidente stradale questa mattina, venerdì, inSud a Udine . Lo scontro è avvenuto verso le 7 tra un camion ed un'auto. Ferite gravi per l'automobilista, subito ricoverato. Nell'impatto sono stati divelti circa 30 metri di barriera ...Incidente in galleria in tangenziale, traffico bloccato. Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 a Lonato del Garda all'interno della galleria San Zeno della tangenzia ...Sulla Transpolesana è morto il conducente di un furgone dopo lo schianto contro un tir. A Sanguinetto anziana investita da una bicicletta ...