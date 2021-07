Salto con gli sci, parte il Summer Grand Prix. 111 atleti a Wisla, in palio punti pesanti per Pechino 2022 (Di martedì 13 luglio 2021) Nel weekend a Wisla, Polonia, prenderà il via il Summer Grand Prix di Salto 2021. La tappa si annuncia particolarmente interessante poiché sono in programma due gare maschili e altrettante femminili. Va rimarcato come si tratti di competizioni cruciali nella corsa ai Giochi olimpici di Pechino 2022, soprattutto per le nazioni di seconda e terza fascia. Il Grand Prix è equiparato alla Coppa del Mondo, dunque i punti conquistati in estate valgono tanto quanto quelli ottenuti d’inverno. Sfruttare uno stato di forma ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Nel weekend a, Polonia, prenderà il via ildi2021. La tappa si annuncia particolarmente interessante poiché sono in programma due gare maschili e altrettante femminili. Va rimarcato come si tratti di competizioni cruciali nella corsa ai Giochi olimpici di, soprattutto per le nazioni di seconda e terza fascia. Ilè equiparato alla Coppa del Mondo, dunque iconquistati in estate valgono tanto quanto quelli ottenuti d’inverno. Sfruttare uno stato di forma ...

