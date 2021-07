Night Book, data d’uscita ufficiale annunciata con un trailer, demo disponibile – Notizia – iPadVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 luglio 2021) Wales Interactive ha presentato Night Book con un trailer, un nuovo thriller interattivo di cui è già disponibile anche una demo giocabile.. Wales Interactive ha pubblicato un trailer per presentare il thriller interattivo Night Book e per annunciarne la data d’uscita ufficiale: 27 luglio 2021 su PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e sistemi iOS. Aggiungiamo noi che sarà giocabile anche su PS5 e Xbox Series X e S in retrocompatibilità. Night Book è un thriller interattivo ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 luglio 2021) Wales Interactive ha presentatocon un, un nuovo thriller interattivo di cui è giàanche unagiocabile.. Wales Interactive ha pubblicato unper presentare il thriller interattivoe per annunciarne la: 27 luglio 2021 su PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e sistemi iOS. Aggiungiamo noi che sarà giocabile anche su PS5 e Xbox Series X e S in retrocompatibilità.è un thriller interattivo ...

