Lucio Presta e Matteo Renzi indagati per finanziamento illecito e false fatturazioni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lucio Presta e Matteo Renzi L’accusa è di finanziamento illecito ai partiti e false fatturazioni. Gli indagati sono il manager tv Lucio Presta e Matteo Renzi. La vicenda riguarda “Firenze secondo me”, il documentario sul capoluogo toscano, prodotto dalla Arcobaleno Tre della famiglia Presta (l’ad della società è il figlio Niccolò, anche lui indagato), e trasmesso dal Nove nella stagione 2018/2019. Per il progetto Renzi incassò 454.000 ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 luglio 2021)L’accusa è diai partiti e. Glisono il manager tv. La vicenda riguarda “Firenze secondo me”, il documentario sul capoluogo toscano, prodotto dalla Arcobaleno Tre della famiglia(l’ad della società è il figlio Niccolò, anche lui indagato), e trasmesso dal Nove nella stagione 2018/2019. Per il progettoincassò 454.000 ...

