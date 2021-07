“Il vaccino? Non farlo, è pericoloso”. Infermiera no vax muore dopo essere stata contagiata dal Covid (Di martedì 13 luglio 2021) Era convinta che il vaccino anti Covid alterasse il Dna umano e che fosse pericoloso e per questo non lo ha fatto. Ma Olivia è stata contagiata ed è deceduta a soli 21 anni Sosteneva che vaccinarsi fosse pericoloso e dannoso per il proprio corpo e per questo non lo ha fatto. Ma Olivia, Infermiera L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 13 luglio 2021) Era convinta che ilantialterasse il Dna umano e che fossee per questo non lo ha fatto. Ma Olivia èed è deceduta a soli 21 anni Sosteneva che vaccinarsi fossee dannoso per il proprio corpo e per questo non lo ha fatto. Ma Olivia,L'articolo NewNotizie.it.

