Francia | inflazione giugno confermata in aumento

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) –in crescita l’innel mese di. Secondo l’Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l’è risultata indell’1,5% su base tendenziale, in lineas con las stima preliminare e in accelerazione rispetto all’1,4% di maggio. Su base mensile, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,1% contro il +0,3% registrato a maggio. Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione positiva dell’1,9% su base annua, in linea con il consensus, mentre su base mensile ...

