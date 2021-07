Donnarumma torna a Castellammare di Stabia: bagno di folla e brindisi dal balcone con amici e fan – Video (Di martedì 13 luglio 2021) Il portiere della Nazionale, Gigio Donnarumma, è tornato nella sua città di origine, Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dopo la vittoria degli Europei. Ad attenderlo tanti fan con cui ha brindato “a distanza” dal balcone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Il portiere della Nazionale, Gigio, èto nella sua città di origine,di, in provincia di Napoli, dopo la vittoria degli Europei. Ad attenderlo tanti fan con cui ha brindato “a distanza” dal. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

