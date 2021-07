Tour de France 2021 | le pagelle di Costa Zero a chi vede in difficoltà Pogacar

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tadejè saldamente in maglia gialla dopo due settimane dide. E ieri, nella prima tappa pirenaica , lo sloveno non ha mai dato l'impressione di essere in. Ecco le ...

Advertising

DinoDiener : RT @FantaBarSport: ???? #TourdeFrance2021 - Favoriti 16a tappa ?? - FantaBarSport : ???? #TourdeFrance2021 - Favoriti 16a tappa ?? - fabiolari : @v2Dark Gli italiani che fanno cacare al Tour de France presumo siano un lascito del governo precedente - SalsaConAndrea : È un caso, i Francesi e gli Inglesi, nei confronti Italiani sono sempre stati antisportivi, dal tour de France per finire ai Maneskin…. - RassegnaZampa : #ciclismo #TourdeFrance: Kuss vince solitario ad Andorra, Pogacar resta in giallo -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

EPILOGO: Marcel Siem vince Le Vaudreuil Golf Challenge, torneo del Challengegiocato sul percorso del Golf PGAdu Vaudreuil. Il tedesco s'impone con lo score di 269 colpi davanti al cileno Hugo Leon, secondo con 270 e agli spagnoli Ivan Cantero Gutierrez e Alfredo ...Tadej Pogacar è saldamente in maglia gialla dopo due settimane dide2021. E ieri, nella prima tappa pirenaica , lo sloveno non ha mai dato l'impressione di essere in difficoltà. Ecco le pagelle di Angelo Costa nel secondo giorno di riposo. 10 a Pogacar ...Solo un attimo di sbandamento sul Ventoux, per il resto lucidissimo. Van Aert clamoroso. Nibali soffre i cambi di ritmo. Cavandish sfrutta l'occasione ...Lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo-Visma) ha vinto la quindicesima tappa del 108° Tour de France, lungo i 191 chilometri che hanno portato la carovana gialla da Ceret ad Andorra – La Vella, capitale del ...