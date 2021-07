Immissioni in ruolo 2021 docenti classi di concorso STEM: quante, distribuzione per regione, quando. TUTTE LE INFO (Di lunedì 12 luglio 2021) Il concorso ordinario per le discipline scientifiche STEM procede il suo percorso, con i candidati che hanno svolto la prova scritta e attendono adesso di sostenere la prova orale (più eventuale prova pratica), al termine della quale saranno stilate le relative graduatorie di merito. TUTTE le INFO su: numero di assunzioni; distribuzione dei posti per regione e classe di concorso; utilizzo delle graduatorie di merito; ordine di assunzione dei candidati rispetto a quelli delle altre GM e percentuali ad esse destinate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilordinario per le discipline scientificheprocede il suo percorso, con i candidati che hanno svolto la prova scritta e attendono adesso di sostenere la prova orale (più eventuale prova pratica), al termine della quale saranno stilate le relative graduatorie di merito.lesu: numero di assunzioni;dei posti pere classe di; utilizzo delle graduatorie di merito; ordine di assunzione dei candidati rispetto a quelli delle altre GM e percentuali ad esse destinate. L'articolo .

