Grande Fratello Vip 6: svelati i primi 4 nomi ufficiali (Di lunedì 12 luglio 2021) Davide Maggio annuncia i primi 4 nomi dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 6 in onda dal prossimo ottobre Grande Fratello VipMancano ancora un paio di mesi per l’inizio di una nuova stagione de Il Grande Fratello Vip. Il programma anche quest’anno, vedrà alla conduzione Alfonso Signorini accompagnato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Nel corso di queste settimane sono tanti i nomi che circolano in rete come papabili concorrenti. Nelle ultime ore, però 4 pare siano stati confermati: andiamo a vedere insieme chi sono. ... Leggi su formatonews (Di lunedì 12 luglio 2021) Davide Maggio annuncia idei possibili concorrenti delVip 6 in onda dal prossimo ottobreVipMancano ancora un paio di mesi per l’inizio di una nuova stagione de IlVip. Il programma anche quest’anno, vedrà alla conduzione Alfonso Signorini accompagnato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Nel corso di queste settimane sono tanti iche circolano in rete come papabili concorrenti. Nelle ultime ore, però 4 pare siano stati confermati: andiamo a vedere insieme chi sono. ...

Advertising

ItaliaViva : Io non credo che la politica sia seguire i sondaggi. Questo meccanismo è quello del Grande Fratello, non porta alle… - DavidePenna88 : Il ritorno di un grande professionista del giornalismo genovese e ligure, oltreché di un grande amico, anzi, di più… - oubaxence : @hrtvshells lui un grande uomo che mio fratello mi sta facendo apprezzare anche musicalmente è così - cervovski : Mio fratello, milanista: “Quella testa di cazzo diventerà il più grande di sempre o giù di lì. ‘So mare omo”. Penso… - marisourwolf : @kebabsenzamais è pazzesco questo libro, la divisione in capitoli è pazzesca, A come Aurora G come Grande Fratello… -