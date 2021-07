Enza Basso Memoli e la sua scomparsa | il cerchio non è chiuso

(Di lunedì 12 luglio 2021) di SalvatoreAnche se il tempo passa, non sono chiusi gli interrogativi, le domande, i dubbi rimasti inespressi sulladella signorae dell’operaio di famiglia William Jeet Singh, detto Sonu. Le vicende giudiziarie possono giungere al loro capolinea naturale ed andare in archiviazione, le attenzioni giornalistiche possono scemare e risultare inconsistenti ma quello che è successo un giorno caldissimo dell’estate del 2007 a Salerno non può essere dimenticato. Non si archivia nella memoria dei familiari e di quella parte della città che conserva vivo il ricordo di una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Enza Basso

Salernonotizie.it

Memoli nel posto sbagliato in un momento sbagliato. Non sono chiusi gli interrogativi, le domande, i dubbi rimasti inespressi - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - sulla scomparsa ...Memoli e la sua scomparsa: per non dimenticare Taglio: Centrodestra. Milanese: "Stasera ci sarà il nome del candidato" L'intervista. Polichetti: "Parto analgesia Al Ruggi non esiste" ...StampaEnza Basso Memoli nel posto sbagliato in un momento sbagliato. Non sono chiusi gli interrogativi, le domande, i dubbi rimasti inespressi – come titola il quotidiano “Le Cronache” – sulla scompa ...montecchio. Primi movimenti in casa Dilplast Clevertech Montecchio. La formazione della Val d’Enza ha dovuto fare alcune rinunce dolorose a causa della regola dei soli tre over che vige in Emilia Roma ...