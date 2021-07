"Cosa mi disse quando la incontrai". Platinette e quella inaspettata confessione su Raffaella Carrà (Di lunedì 12 luglio 2021) Parola di Platinette, alias Mauro Coruzzi. Ora sui DiPiù Tv, dove Mauro ha una rubrica, arriva il verdetto. “Per quasi un'ora abbiamo la sensazione che la nostra vita sia divertente”, scrive. Ed il riferimento è legato a Paperissima Sprint, in onda ogni sera su Canale 5, ideato dal grande Antonio Ricci. In quel programma non mancano video divertenti: vere e proprie "papere", un termine tra l'altro entrato nel gergo, con scivoloni e cadute divertenti che strappano sempre un sorriso durante la cena. “Sembra una parodia del mondo reale”, ammette Platinette. “La risata o il sorriso, anche per l'ennesima volta non si fanno attendere”. Mauro, da anni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Parola di, alias Mauro Coruzzi. Ora sui DiPiù Tv, dove Mauro ha una rubrica, arriva il verdetto. “Per quasi un'ora abbiamo la sensazione che la nostra vita sia divertente”, scrive. Ed il riferimento è legato a Paperissima Sprint, in onda ogni sera su Canale 5, ideato dal grande Antonio Ricci. In quel programma non mancano video divertenti: vere e proprie "papere", un termine tra l'altro entrato nel gergo, con scivoloni e cadute divertenti che strappano sempre un sorriso durante la cena. “Sembra una parodia del mondo reale”, ammette. “La risata o il sorriso, anche per l'ennesima volta non si fanno attendere”. Mauro, da anni, ...

gianni_giuliana : @marcodimaio @ItaliaViva Travaglio ANTITALIANO? E quando lo avrebbe detto? Ecco cosa disse dalla Gruber: - Tzara_1981 : @dedaIux C'è Chris Froome che in un'intervista qualche tempo fa disse che non sapeva che cosa significasse andare a… - Elena43925832 : RT @Elena43925832: 23 E Gesù gli disse: «Dici: “Se puoi!” Ogni cosa è possibile per chi crede». Vangelo secondo Marco 9:23 NR06 https://t.… - FerraraLiberato : @mattia_morosini Oreste Perri dopo aver vinto il mondiale di canoa disse: 'L'unico problema è che ho vinto di domen… - Alex67279298 : RT @DailyBibbia: E Gesù gli disse: «Dici: “Se puoi!” Ogni cosa è possibile per chi crede». Vangelo secondo Marco 9:23 -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa disse Così Satana arrivò ad Hollywood ... di sicuro la cosa influì sul suo comportamento durante il primo tour di possessioni di LaVey, e ... In disparte, disse a Jayne di stare alla larga dall'avvocato, visto che sarebbe morto in un incidente ...

Dai balconi a Wembley Disse Sandro Pertini che 'bisogna essere degni del popolo italiano'. La Nazionale italiana di ... Per tornare a discutere su ogni cosa ci sarà tempo. Non adesso. Non l'11 luglio. Viva l'Italia campione ...

Cosa disse davvero Einaudi sulla tassa di successione Il Sole 24 ORE Coronavirus, quattro regioni viaggiano verso la zona gialla: Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia Se cominciamo a mettere paura alle persone la gente non prenoterà più - aggiunge - se la situazione precipitasse davvero, cosa che nessuno si augura, si prenderanno dei provvedimenti ma dire ora che ...

Vaccini Covid-19, i dubbi sulla terza dose. Ecco cosa dicono le Agenzie regolatorie Gli operatori sanitari chiedono la terza dose. Ma gli enti regolatori e gli scienziati frenano: troppo presto per dire con certezza che servirà ...

