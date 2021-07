Wimbledon, Djokovic-Berrettini live: Matteo avanti 1-0 ma Nole brekka (Di domenica 11 luglio 2021) 2° SET 2 - 02-0 - Difende il servizio il serbo, Berrettini in difficoltà1-0 - Mantiene il focus Djokovic, che si prende subito il break in apertura di secondo... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 luglio 2021) 2° SET 2 - 02-0 - Difende il servizio il serbo,in difficoltà1-0 - Mantiene il focus, che si prende subito il break in apertura di secondo...

Advertising

FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - sportface2016 : +++La finale di #Wimbledon tra Matteo #Berrettini e Novak #Djokovic verrà trasmessa in diretta e in chiaro su #Tv8+++ - FBiasin : Ora è ufficiale: #Djokovic-#Berrettini ore 15. #InghilterraItalia ore 21. Tutto molto difficile, ma ci siamo abit… - Danyboy1991 : #Djokovic in modalità robot adesso. 3-0 con doppio break nel 2 set #Wimbledon - deidesk : RT @SkySport: ?? WIMBLEDON ???? BERRETTINI VINCE IL 1° SET ?? DJOKOVIC (7-6) ? ?? #BerrettiniDjokovic ?? LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis,… -