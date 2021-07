Turismo spaziale: Branson per un ora in tour tra le stelle (Di domenica 11 luglio 2021) Poco meno di un'ora di volo, fino a raggiungere 90 chilometri dalla Terra. Sono numeri in apparenza modesti quelli dell'impresa messa a segno oggi da Richard Branson, fondatore del Virgin Group, che ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 11 luglio 2021) Poco meno di un'ora di volo, fino a raggiungere 90 chilometri dalla Terra. Sono numeri in apparenza modesti quelli dell'impresa messa a segno oggi da Richard, fondatore del Virgin Group, che ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA - È andato tutto bene, al via l'era del turismo spaziale - Corriere : Branson e il volo in orbita: oggi inizia l’era del turismo spaziale - MediasetTgcom24 : Turismo spaziale, conto alla rovescia per il primo lancio del razzo di Branson #Unity21 - Caiuzx : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - È andato tutto bene, al via l'era del turismo spaziale - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Branson ha raggiunto lo spazio a bordo della navicella spaziale Unity 22, coronando così un sogno iniziato 17 anni fa e a… -