Trafalgar Square, una scultura con i volti di 850 persone transgender (Di domenica 11 luglio 2021) Ci sono i volti di 850 persone transgender nell’opera che è stata scelta per il quarto basamento di Trafalgar Square. L’artista che la creerà è la messicana Teresa Margolles prendendo volti da Londra e da tutto il mondo. La sua opera arriverà nel 2024, preceduta da quella dello scultore originario del Malawi Samson Kambalu che ha un intento anticolonialista. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 luglio 2021) Ci sono i volti di 850 persone transgender nell’opera che è stata scelta per il quarto basamento di Trafalgar Square. L’artista che la creerà è la messicana Teresa Margolles prendendo volti da Londra e da tutto il mondo. La sua opera arriverà nel 2024, preceduta da quella dello scultore originario del Malawi Samson Kambalu che ha un intento anticolonialista.

SteveZisou : @tancredipalmeri Non succede, ma se succede Tanc devi piantare la bandiera italiana a Trafalgar Square! - pairsonnalitesF : Londra, statue anticolonialiste e LGBT saranno installate a Trafalgar Square: Si parlerà di anticolonialismo e diri… - Tzara_1981 : @chiara_nardi Io non ci ho neanche provato pensando che sara' tutto strapieno, ho preso il biglietto per Trafalgar… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Il quarto plinto di Trafalgar Square a Londra accoglierà, nel 2022 e nel 2024, due statue, una di Samson Kambalu e una di… - FinestreArte : Il quarto plinto di Trafalgar Square a Londra accoglierà, nel 2022 e nel 2024, due statue, una di Samson Kambalu e… -

Ultime Notizie dalla rete : Trafalgar Square Europei: polizia di Londra, sì maxischermi no caroselli ... si legge nella nota, salvo chi abbia il biglietto d'ingresso allo stadio, d'accesso alle 'fan zone' provviste di maxischermi pubblici come quella di Trafalgar Square e altre o abbia "prenotato in ...

Finale Europei, l'italiana a Londra: "Sotto sotto gli inglesi ci temono" C'erano tifosi in tutte le strade del centro e festeggiammo tutti insieme a Trafalgar Square. Quindi senza dubbio in caso di vittoria mi aspetto una Londra tinta d'azzurro".

Londra, statue anticolonialiste e LGBT saranno installate a Trafalgar Square Finestre sull'Arte Europei: polizia di Londra, sì maxischermi no caroselli (ANSA) - LONDRA, 10 LUG - La polizia di Londra sconsiglia fortemente qualunque raduno spontaneo o carosello poplare nella capitale britannica a margine dell'attesisssima finale degli Europei ...

EUROPEI - Finale Italia-Inghilterra, la Polizia di Londra: sì ai maxischermi no ai caroselli La polizia di Londra sconsiglia fortemente qualunque raduno spontaneo o carosello poplare nella capitale britannica a margine dell'attesisssima finale degli Europei di calcio in programma domani a Wem ...

... si legge nella nota, salvo chi abbia il biglietto d'ingresso allo stadio, d'accesso alle 'fan zone' provviste di maxischermi pubblici come quella die altre o abbia "prenotato in ...C'erano tifosi in tutte le strade del centro e festeggiammo tutti insieme a. Quindi senza dubbio in caso di vittoria mi aspetto una Londra tinta d'azzurro".(ANSA) - LONDRA, 10 LUG - La polizia di Londra sconsiglia fortemente qualunque raduno spontaneo o carosello poplare nella capitale britannica a margine dell'attesisssima finale degli Europei ...La polizia di Londra sconsiglia fortemente qualunque raduno spontaneo o carosello poplare nella capitale britannica a margine dell'attesisssima finale degli Europei di calcio in programma domani a Wem ...