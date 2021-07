Spinazzola sugli spalti di Wembley, l’ennesimo passaggio dall’inferno per tornare in paradiso (Di lunedì 12 luglio 2021) Ha festeggiato anche lui, Lorenzo Spinazzola con le sue stampelle si è portato a casa la medaglia e la coppa di un grande Europeo. Era arrivato questo pomeriggio a Londra Leonardo Spinazzola, l’uomo in più dell’Italia di Mancini. Dopo un girone da favola, la gara travolgente con l’Austria e il ritmo incessante della sfida con il Belgio, l’esterno della Roma ha alzato bandiera bianca. Lo ha tradito il tendine d’Achille. Un infortunio nuovo per un giocatore tormentato dall’andirivieni con le infermerie che ne ha condizionato una carriera che comunque oggi gli permette di guardarsi alle spalle e vedere Atalanta e Juventus, oltre alla lunghissima gavetta che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Ha festeggiato anche lui, Lorenzocon le sue stampelle si è portato a casa la medaglia e la coppa di un grande Europeo. Era arrivato questo pomeriggio a Londra Leonardo, l’uomo in più dell’Italia di Mancini. Dopo un girone da favola, la gara travolgente con l’Austria e il ritmo incessante della sfida con il Belgio, l’esterno della Roma ha alzato bandiera bianca. Lo ha tradito il tendine d’Achille. Un infortunio nuovo per un giocatore tormentato dall’andirivieni con le infermerie che ne ha condizionato una carriera che comunque oggi gli permette di guardarsi alle spalle e vedere Atalanta e Juventus, oltre alla lunghissima gavetta che ...

