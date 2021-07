Rissa furiosa in strada | un morto e feriti

(Di domenica 11 luglio 2021)inun uomo, altri 4 in ospedale. I fatti nel tardo pomeriggio di sabato a Pozzuoli. La vittima si chiamava Alessandro Cristian Amato, incensurato Un uomo di 45 anni èin seguito alle ferite riportate in unainavvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Pozzuoli in

I fatti nel tardo pomeriggio di sabato a Pozzuoli. La vittima si chiamava Alessandro Cristian Amato, ...Il nome della vittima I militari dell'arma hanno però accertato che erano cinque le persone trasportate all'ospedale San Paolo in ambulanza in seguito alla. Durante il tragitto verso il pronto ...Rissa furiosa in strada: morto un uomo, altri 4 in ospedale. I fatti nel tardo pomeriggio di sabato a Pozzuoli.Un 45enne è morto in seguito alle ferite riportate in una rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi a Pozzuoli in via Pisciarelli. Intorno alle 19.00 del 10 luglio, i carabinieri, giunti sul posto, ...