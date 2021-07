Milinkovic-Savic: «Mi sento un leader della Lazio. Pronto a migliorare ancora» (Di domenica 11 luglio 2021) Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dopo la seduta mattutina in quel di Auronzo di Cadore Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dopo la seduta mattutina in quel di Auronzo di Cadore. Queste le sue parole a Lazio Style Channel. L’INTERVISTA COMPLETA SU LazioNEWS24 NUOVO MODULO – «Qualcosa per me cambierà, ma sono Pronto a fare quello che mi chiede il mister. Con il 3-5-2 ho fatto il massimo, ma con un nuovo modulo vedrò dove posso migliorare. Il mister mi ha detto che si giocherà molto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Sergejha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dopo la seduta mattutina in quel di Auronzo di Cadore Sergejha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dopo la seduta mattutina in quel di Auronzo di Cadore. Queste le sue parole aStyle Channel. L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS24 NUOVO MODULO – «Qualcosa per me cambierà, ma sonoa fare quello che mi chiede il mister. Con il 3-5-2 ho fatto il massimo, ma con un nuovo modulo vedrò dove posso. Il mister mi ha detto che si giocherà molto ...

