Messi | “Inspiegabile la mia gioia | sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il nostro momento”

Lionel Messi, capitano dell'Argentina, ha parlato così nel post partita dopo la vittoria contro il Brasile e la conquista della Copa America numero 15 per l'Albiceleste. "È pazzesco, Inspiegabile la felicità che provo, molte volte mi era toccato andarmene triste, sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il nostro momento. Questo gruppo se lo meritava davvero, è una cosa impressionante. Un sacco di volte l'ho sognato. La vittoria l'ho dedicata alla mia famiglia, a mia moglie, i miei figli, i miei genitori e ai miei fratelli, che molte volte hanno sofferto"

