LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: scollinano i fuggitivi sul primo GPM, c’è Nibali davanti (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05 Cavendish rientra nel gruppo Maglia Gialla. 15.03 Rifornimento fisso per i fuggitivi, si rialzano i contrattaccanti: abbiamo nuovamente un drappello di oltre trenta uomini davanti. 15.01 100 chilometri al traguardo. 14.59 I quattro corridori davanti hanno 10” di margine sul gruppo inseguitore. 14.57 Anche Woods si aggancia, ora la FDJ deve chiudere il gap. 14.55 Ora De Gendt prova ad allungare ed è seguito da Poels e van Aert. 14.52 Gran bella volata per il GPM: Poel si impone su van Aert e sulla Maglia a pois di Woods. Sarà gran lotta per la classifica degli ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.05 Cavendish rientra nel gruppo Maglia Gialla. 15.03 Rifornimento fisso per i, si rialzano i contrattaccanti: abbiamo nuovamente un drappello di oltre trenta uomini. 15.01 100 chilometri al traguardo. 14.59 I quattro corridorihanno 10” di margine sul gruppo inseguitore. 14.57 Anche Woods si aggancia, ora la FDJ deve chiudere il gap. 14.55 Ora De Gendt prova ad allungare ed è seguito da Poels e van Aert. 14.52 Gran bella volata per il GPM: Poel si impone su van Aert e sulla Maglia a pois di Woods. Sarà gran lotta per la classifica degli ...

