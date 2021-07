Italia campione d’Europa | Florenzi | “Non è stata facile | Vialli un esempio per tutti”

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Sarà emozionante. L’Inghilterra aveva fatto i conti senza l’oste, come si dice a Roma. Non è ‘it’s coming home’ ma ‘it’s coming Rome’”. Alessandronon nasconde la gioia dopo la vittoria degli Europeo ai rigori contro l’Inghilterra. Poi ancora: “Non è stato un percorso, questo gruppo ha dimostrato che chiunque gioca è titolare – ha detto a Sky Sport – Rigori? Fortunatamente Donnarumma non ce li ha fatti calciare, siamo felici per il titolo”. A causa di un infortunio l’ex Psg ha perso il posto. A sostituirlo Di Lorenzo: “Ha dimostrato di essere un grandissimo terzino, non avevo dubbi. Me ne sono accorto in un Empoli-Roma. Uomini chiave? ...

Advertising

RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - rtl1025 : ?? ITALIA CAMPIONE D'EUROPA ?? #ItaliaInghilterra #Euro2020 #Euro2020Final #ITAENG - cfranci123 : RT @Adnkronos: Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - CiclistaCielo : RT @RaiUno: ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1 @RaiPlay @RaiS… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia campione

L'èd'Europa, come nel 1968. A Wembley decidono i calci di rigori con Saka che sbaglia quello decisivo e tra i 60mila dello stadio inglese gioiscono 6000 italiani per una notte folle ...Variante Delta, chi si contagia in. Iss: a rischio nei 14 giorni dopo il vaccino Variante ...malattie infettive) ha analizzato la totalità dei test positivi al Covid e non più solo un...È Italia campione d’Europa. A 53 anni dall’ultima vittoria e a 120 minuti e calci di rigore dall’inizio della sfida infinita di Wembley, tempio del calcio inglese. L’Italia aveva vinto l ...L’Italia è campione d’Europa, battendo 4-3 l’Inghilterra ai rigori nella finale di Wembley. La partita si è messa subito bene per gli inglesi, con Shaw in gol al 2'. L’Italia, non brillante come nelle ...