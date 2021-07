Finale Euro 2020, Pregliasco: "Ogni contatto umano determina la possibilità di infezione" (Di domenica 11 luglio 2021) 'Ogni assembramento, Ogni contatto umano in questo momento bisogna considerare che pur con una bassa probabilità determina la possibilità di infezione'. Lo ha detto al Tg di La7 il virologo Fabrizio Pregliasco, dell'Università di Milano, a proposito dei festeggiamenti per la Finale di Euro 2020 che vedrà schierata l'Italia di Roberto Mancini contro l'Inghilterra. 'È ... Leggi su salernonotizie (Di domenica 11 luglio 2021) 'assembramento,in questo momento bisogna considerare che pur con una bassa probabilitàladi'. Lo ha detto al Tg di La7 il virologo Fabrizio, dell'Università di Milano, a proposito dei festeggiamenti per ladiche vedrà schierata l'Italia di Roberto Mancini contro l'Inghilterra. 'È ...

